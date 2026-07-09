Assassin’s Creed Black Flag Resynced potrebbe essere la cosa più vicina a un nuovo Pirati dei Caraibi

Notizia in breve

Un gruppo di sviluppatori ha annunciato il progetto Assassin’s Creed Black Flag Resynced, una versione rivisitata del celebre capitolo della serie. Il team ha dichiarato che si tratta di un aggiornamento volto a migliorare grafica e gameplay, senza modificare la trama originale. La release è prevista per questa estate, e sarà disponibile su più piattaforme. I fan attendono ulteriori dettagli sulle novità tecniche e sui contenuti aggiuntivi.