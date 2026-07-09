Assassin’s Creed Black Flag Resynced potrebbe essere la cosa più vicina a un nuovo Pirati dei Caraibi
Un gruppo di sviluppatori ha annunciato il progetto Assassin’s Creed Black Flag Resynced, una versione rivisitata del celebre capitolo della serie. Il team ha dichiarato che si tratta di un aggiornamento volto a migliorare grafica e gameplay, senza modificare la trama originale. La release è prevista per questa estate, e sarà disponibile su più piattaforme. I fan attendono ulteriori dettagli sulle novità tecniche e sui contenuti aggiuntivi.
Quando si parla di Assassin’s Creed Black Flag, è impossibile non viaggiare con la mente nei ricordi di uno dei capitoli più apprezzati dagli utenti. Parliamo, d’altronde, di un progetto che era riuscito a recuperare la fiducia del pubblico dopo Assassin’s Creed III, ridimensionato nelle aspettative e nelle ambizioni dopo l’incredibile escalation di eventi vissuto con la saga di Ezio Auditore, grazie a un’ambientazione fresca e rinnovata per proporre nuove meccaniche di gameplay. Ciurma all’arrembaggio. Una sequenza di gioco di Assassin’s Creed: Black Flag Resynced – ©Ubisoft Il paragone che ho sempre ritenuto spontaneo fare è quello, in termini estremamente positivi, con la saga cinematografica di Pirati dei Caraibi. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Assassins Creed Black Flag Resynced Review
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