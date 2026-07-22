Assassin’s Creed | Black Flag Resynced la recensione | i pirati invecchiano bene

Un nuovo aggiornamento di Assassin’s Creed: Black Flag, intitolato Resynced, è stato rilasciato. Si tratta di una versione rivisitata del capitolo del 2013, il quarto della serie. La versione aggiornata include miglioramenti tecnici e grafici rispetto all’originale. La notizia riguarda esclusivamente questa rimasterizzazione, senza dettagli su eventuali modifiche alla trama o ai contenuti.

La storia editoriale che ha portato ad Assassin’s Creed: Black Flag Resynced è peculiare. A cominciare dal nome: l’originale, lanciato nel 2013, è l’ultimo capitolo numerato della serie (il quarto). Occorrenza della quale Ubisoft, sviluppatore ed editore, ha avuto modo di pentirsi pubblicamente, avendo scelto di fiondarsi in una sorta di business del “turismo digitale” che negli anni si è mostrato molto più prolifico del precedente filone narrativo. Ma c’è una storia nella storia. Benché sia stato recentemente rivalutato, forse in virtù dei capitoli successivi per qualcuno deludenti, il Black Flag di tredici anni fa non fu visto di buon occhio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Assassin's Creed Black Flag Resynced Recensione: gran bel remake!

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