Solo una parte della strada di Contrada Gran Potenza è stata asfaltata, lasciando il restante tratto dissestato. I residenti hanno manifestato il loro disappunto, protestando contro i lavori incompleti. La strada, che collega diverse abitazioni, presenta ancora buche e pavimentazione danneggiata, creando disagi quotidiani. La situazione ha portato a una mobilitazione da parte di chi vive nella zona, che chiede interventi immediati.

Tempo di lettura: 2 minuti Profonda delusione e crescente malcontento tra i residenti di Contrada Gran Potenza, alle porte di Benevento. Dopo mesi di proteste, segnalazioni e richieste rivolte all’Amministrazione comunale, i lavori di manutenzione stradale tanto attesi sono effettivamente partiti, ma il risultato ha lasciato l’amaro in bocca a chi vive nella zona. Nelle ultime ore numerosi cittadini hanno espresso critiche, anche molto dure, nei confronti di Palazzo Mosti. Al centro delle contestazioni c’è il rifacimento della strada che collega la contrada alla città, inserito nel più ampio piano di manutenzione della rete viaria comunale. Le aspettative erano quelle di un intervento risolutivo, con il completo rifacimento dell’asse di collegamento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - Asfaltata solo una parte della strada: esplode la protesta dei residenti di Contrada Gran Potenza

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