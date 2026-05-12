Auto a velocità folli parte la petizione dei residenti della strada | Ogni giorno si rischia di essere travolti
I residenti di via Sant'Egidio a Camerlona hanno avviato una petizione per chiedere l’installazione di dissuasori di velocità lungo la strada. La richiesta nasce dalla preoccupazione per la presenza di auto che viaggiano a velocità elevate, mettendo a rischio pedoni e abitanti. La strada è spesso teatro di auto che superano i limiti, e i residenti desiderano un intervento che possa migliorare la sicurezza quotidiana.
Un intervento per mettere in sicurezza la strada. Parte una petizione per installare dei dissuasori di velocità in via Sant'Egidio a Camerlona. La raccolta firme sulla piattaforma Change.org è promossa da una mamma ravennate residente in zona: "Ogni giorno si rischia di essere travolti da auto.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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