Auto a velocità folli parte la petizione dei residenti della strada | Ogni giorno si rischia di essere travolti

Da ravennatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I residenti di via Sant'Egidio a Camerlona hanno avviato una petizione per chiedere l’installazione di dissuasori di velocità lungo la strada. La richiesta nasce dalla preoccupazione per la presenza di auto che viaggiano a velocità elevate, mettendo a rischio pedoni e abitanti. La strada è spesso teatro di auto che superano i limiti, e i residenti desiderano un intervento che possa migliorare la sicurezza quotidiana.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un intervento per mettere in sicurezza la strada. Parte una petizione per installare dei dissuasori di velocità in via Sant'Egidio a Camerlona. La raccolta firme sulla piattaforma Change.org è promossa da una mamma ravennate residente in zona: "Ogni giorno si rischia di essere travolti da auto.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Via Podgora, ancora tensione in strada: “Questa non è percezione, è la realtà che i residenti vivono ogni giorno”Ancora una segnalazione, ancora un episodio che riaccende la preoccupazione nel Quartiere Ferrovia.

"Sorpassi folli nelle gallerie e auto lanciate tra le case": dopo l'incidente sulla Regina a Domaso cresce la paura dei residentiDopo la notizia dello schianto, in redazione sono arrivate alcune segnalazioni da parte dei lettori.

Argomenti più discussi: Auto a velocità folli, parte la petizione dei residenti della strada: Ogni giorno si rischia di essere travolti; Sangue sulle strade, i residenti chiedono maggiori controlli e l’uso dell’autovelox; La scuola di Eliana Macrì per imparare a guidare le moto in sicurezza: L'uso dei freni e la postura da tenere: ecco quali sono gli errori comuni; Fai drifting nel simil-Lingotto con Parking Garage Rally Circuit.

auto a velocità folliPorsche Macan oltre i limiti di velocità ma il conducente ha altre sorprese per la poliziaUna Porsche Macan è stata beccata oltre i limiti di velocità, ma il conducente aveva in serbo altre sorprese per la polizia ... auto.everyeye.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web