Auto a velocità folli parte la petizione dei residenti della strada | Ogni giorno si rischia di essere travolti

I residenti di via Sant'Egidio a Camerlona hanno avviato una petizione per chiedere l’installazione di dissuasori di velocità lungo la strada. La richiesta nasce dalla preoccupazione per la presenza di auto che viaggiano a velocità elevate, mettendo a rischio pedoni e abitanti. La strada è spesso teatro di auto che superano i limiti, e i residenti desiderano un intervento che possa migliorare la sicurezza quotidiana.

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