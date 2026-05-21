Colleferro esplode la rabbia dei residenti Ater | doppia protesta in piazza È scontro sui fondi tra Sanna e Righini
A Colleferro, i residenti degli alloggi Ater hanno manifestato in piazza, esprimendo il proprio malcontento. La protesta si è concentrata nei quartieri di Colle Bracchi e di Via Giotto, situati in aree vicine tra loro. La tensione tra gli abitanti e le autorità ha coinvolto anche uno scontro pubblico tra due figure coinvolte nella gestione dei fondi destinati alle abitazioni popolari. La situazione ha attirato l’attenzione di chi vive nella zona, portando alla luce una serie di disaccordi sulla distribuzione delle risorse.
La misura è colma per i residenti degli alloggi popolari Ater (ex Gescal) di Colleferro. Nel pomeriggio di ieri, gli abitanti dei comprensori di Colle Bracchi (l'area nota per il gigantesco murales dedicato a Willy Monteiro Duarte) e di Via Giotto (a ridosso di Colle S. Antonino) sono scesi in. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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Colleferro. «44 mln per l’edilizia popolare. ZERO per Colleferro». I residenti Ater non accettano il silenzio. Appuntamento Sabato 16 MaggioCronache Cittadine COLLEFERRO – Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa dei residenti presso gli allori Ater di Via Giotto.