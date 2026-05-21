Colleferro esplode la rabbia dei residenti Ater | doppia protesta in piazza È scontro sui fondi tra Sanna e Righini

A Colleferro, i residenti degli alloggi Ater hanno manifestato in piazza, esprimendo il proprio malcontento. La protesta si è concentrata nei quartieri di Colle Bracchi e di Via Giotto, situati in aree vicine tra loro. La tensione tra gli abitanti e le autorità ha coinvolto anche uno scontro pubblico tra due figure coinvolte nella gestione dei fondi destinati alle abitazioni popolari. La situazione ha attirato l’attenzione di chi vive nella zona, portando alla luce una serie di disaccordi sulla distribuzione delle risorse.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui