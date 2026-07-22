ascolti tv tim summer hits vince contro delibal ma senza boom

Il secondo appuntamento di Tim Summer Hits ha ottenuto 2 milioni 300 mila spettatori, mentre il film turco Delibal si è fermato a circa 1 milione 700 mila. La trasmissione musicale ha prevalso con una differenza di circa 600 mila spettatori, ma non ha registrato un incremento significativo rispetto alla prima puntata. I dati indicano comunque una vittoria netta per il programma rispetto al film trasmesso in prima serata.

I dati degli ascolti tv del 21 luglio assegnano la vittoria al Tim Summer Hits che vince facile contro Delibal, film turco Gliascolti tvdel 21 luglio assegnano la vittoria alTim Summer Hitscon la seconda puntata che vince facile contro il film turcoDelibalma senza fare alcun boom. In accessLa Ruota della Fortunavince facile controL’Eredità Summerche cala rispetto alla prima puntata. Chi l’ha visto? Domenico Iannacone in pole position ma lui smentisce ‘Nessun fondamento’ Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. Tali immagini non sono in alcun modo utilizzate per finalità commerciali e i relativi diritti restano di esclusiva titolarità dei rispettivi aventi diritto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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