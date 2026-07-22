Ascolti TV | Martedì 21 Luglio 2026 Summer Hits 18.6% vince facile contro Delibal 12.4%

Da davidemaggio.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella serata di ieri, martedì 21 luglio 2026, su Rai1 Tim Summer Hits interessa 2.015.000 spettatori pari al 18.6% di share dalle 21:57 alle 00:17. Su Canale5  Delibal – Dolce veleno conquista 1.397.000 spettatori con uno share del 12.4% dalle 21:55 alle 00:11. Su Rai2 Storie al Bivio di Sera intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Safe House – Non fidarti di nessuno incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 L’Italia che Guarda  segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Poveri ma ricchi totalizza.000 spettatori (%). Su La7 In Onda Prima Serata raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 Money Road – Ogni Tentazione ha un Prezzo ottiene. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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