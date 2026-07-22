ASCOLTI TV 21 LUGLIO 2026 | TIM SUMMER HITS DELIBAL IN ONDA
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Ascolti TV del 17 luglio 2026 Tim Summer Hits vs L'Erede
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Temi più discussi: Ascolti tv del 12 luglio: Racconto di una notte e Noos; Stasera in tv (21 luglio), duello tra musica live e cinema: Tim Summer Hits sfida Delibal – Dolce veleno e il thriller con Al Pacino; Ascolti tv di ieri 20 luglio: Temptation Island inarrivabile (31.1%), debutto tiepido per l'Eredità Summer (18.1%); Ascolti tv ieri domenica 19 luglio chi ha vinto tra Mondiali, Racconto di una notte, Sotto il sole di Riccione.
Nella serata di ieri, domenica 12 luglio 2026, su Rai1 Noos – L’Avventura della Conoscenza interessa 1.518.000 spettatori pari al 13.4% di share dalle 21:42 alle 00:05. Fonte Davide Maggio #AlbertoAngela #Noos #AscoltiTV facebook
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[Martedì] Discussione Giornaliera sulla Musica - 21 Luglio 2026 reddit
Chi ha orecchi, ascolti Dalla Basilica di San Giovanni a Porta Latina in #Roma, suor @vinerba_roberta commenta il Vangelo della XV Domenica del Tempo Ordinario. Oggi #11luglio ore 14.35 a @lastradatv2000 su #TV2000 Canale 28 157 Sky App x.com
Ascolti tv del 21 luglio, Carlo Conti e Andrea Delogu senza rivali. Marco Liorni ci riprovaTim Summer Hits su Rai1 con Noemi sul palco. Marco Liorni ci riprova contro Gerry Scotti ma il confronto è spietato: tutti i dati i ascolto tv. dilei.it