Ascolti tv martedì 21 luglio | Tim Summer Hits Delibal – Dolce veleno Storie al bivio

Ascolti tv martedì 21 luglio 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 21 luglio 2026? Su Rai 1 è andato in onda Tim Summer Hits. Su Rai 2 Storie al bivio. Su Rete 4 Poveri ma ricchi. Su Canale 5 Delibal – Dolce veleno. Su Italia 1 Safe House – Non fidarti di nessuno. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv martedì 21 luglio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv martedì 21 luglio 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. 🔗 Leggi su Tpi.it

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