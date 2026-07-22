Ascolti tv ieri martedì 21 luglio chi ha vinto tra Tim Summer Hits Delibal Storie al Bivio Poveri ma ricchi

La Rai non centra il tris nella giornata di martedì 21 luglio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, mostrano come la tv di Stato nell’access prime time abbia visto L’Eredità Summer (Rai 1) arrendersi a La Ruota della Fortuna (Canale 5) di Gerry Scotti. Nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a finire davanti a The Wall (Canale 5). In prima serata invece è Tim Summer Hits con Carlo Conti e Andrea Delogu(Rai 1) a trionfare davanti a Delibal (Canale 5) e In Onda (La7). Ai piedi del podio Safe House (Italia 1), Poveri ma ricchi con Christian De Sica (Rete 4), Storie al Bivio con Monica Setta (Rai 2), Save the dating (Nove), L’Italia che guarda (Rai 3) e Money Road (Tv8). 🔗 Leggi su Virgilio.it

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