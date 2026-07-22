ASCOLTI TV 21 LUGLIO 2026 | TIM SUMMER HITS 18,6% DELIBAL 12,4% IN ONDA 6,7%

ASCOLTI TV 21 LUGLIO 2026 • MARTEDÌ •. GRUPPI R A I 24H – 2343 34.74 PT – 5000 33.04 M E D I A S E T 24H – 2688 39.84 PT – 6330 41.82 UnoMattina News – 172 10.50 + 473 15.20 Tg1 – 919 21.80 UnoMattina – 724 18.20 Italia AR – 740 14.30 Camper Osteria Italia – 866 14.70 + 1641 18.10 Tg1 + Economia – 2839 25.10 + 2382 21.66 Capri 2 – 981 10.70 Tg1 – 733 9.30 Vita in Diretta Start – 931 11.90 Pres. Vita in Diretta – 1166 14.50 Vita in Diretta (17:36) – 1564 19.10 Reazione a Catena – 2103 22.00 Reazione a Catena – 2992 24.79 Tg1 – 3248 23.30 L’Eredità Summer (20:42-21:38) + Pres. TSH – 2672 17.01 + 2314 15.20 TIM Summer Hits – 2015 18.57 TIM Summer Hits – 2023 18. 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org

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Ascolti TV del 17 luglio 2026 Tim Summer Hits vs L'Erede

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