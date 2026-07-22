GRIANTE (Como) L’Aperitivo musicale di mezza estate di Arte Solidale Festival, in programma giovedì 23 luglio, alle 18.45, all’ex Asilo Maria di Griante, in via Brentano 8, avrà come ospite Danilo Mascetti al pianoforte, che si esibirà in un repertorio con musiche di Beethoven e Liszt. Un programma solistico in occasione dell’uscita del disco Diabelli on Broadwood, in un concerto dedicato alle Bagatelle di Ludwig van Beethoven e ad alcune Armonie di Franz Liszt, suo grande estimatore e massimo conoscitore nel suo tempo. Il pubblico potrà lasciarsi accompagnare da un aperitivo serale, e avrà l’opportunità di acquistare il cd presentato durante la serata, con ingresso su offerta libera, il cui ricavato sarà devoluto ai progetti per minori di Cooperativa Azalea. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Arte solidale“. Note classiche con Danilo Mascetti

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