Cantiere d’Arte Note preziose a San Biagio

Il cantiere d’arte presso la chiesa di San Biagio propone un concerto con un programma che spazia dal barocco al primo romanticismo tedesco. Il direttore Alessio Tiezzi descrive l’evento come “vario e divertente”. Sul palco si esibiscono l’Orchestra Poliziana, due formazioni corali e cinque solisti. La serata si inserisce in una serie di appuntamenti dedicati alla musica antica e romantica, con un’offerta musicale che coinvolge diversi ensemble e artisti.

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Dal barocco al primo romanticismo tedesco, attraverso un programma musicale che il direttore Alessio Tiezzi definisce "vario e divertente" e che coinvolge l’ Orchestra Poliziana, due formazioni corali e cinque solisti. Sono gli ingredienti del ‘ Concerto di primavera ’ che chiude la rassegna ‘Ascolti – appuntamenti musicali a Montepulciano ’, proposta dalla Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte, in programma oggi alle 17.30, al Tempio di San Biagio, a ingresso libero. L’esibizione si apre con il Concerto per arpa e orchestra KV 93 di Antonio Vivaldi che vedrà all’opera l’arpista solista Irene Cencetti; segue il Concerto per violoncello Wq. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cantiere d’Arte. Note preziose a San Biagio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Les secrets de la Bibliothèque des Rois de France Sullo stesso argomento Leggi anche: Pasquetta nell’Arte: lo splendore millenario della Cripta di San Biagio apre alle visite guidate “Preziose come l’acqua”: convegno sulle donne che hanno cambiato l’artePisa, 9 marzo 2026 – L’appuntamento con le donne che hanno cambiato l’arte è stato organizzato da Pacini Editore nel pomeriggio di venerdì 6 marzo.