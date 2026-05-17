Cantiere d’Arte Note preziose a San Biagio
Il cantiere d’arte presso la chiesa di San Biagio propone un concerto con un programma che spazia dal barocco al primo romanticismo tedesco. Il direttore Alessio Tiezzi descrive l’evento come “vario e divertente”. Sul palco si esibiscono l’Orchestra Poliziana, due formazioni corali e cinque solisti. La serata si inserisce in una serie di appuntamenti dedicati alla musica antica e romantica, con un’offerta musicale che coinvolge diversi ensemble e artisti.
Dal barocco al primo romanticismo tedesco, attraverso un programma musicale che il direttore Alessio Tiezzi definisce "vario e divertente" e che coinvolge l’ Orchestra Poliziana, due formazioni corali e cinque solisti. Sono gli ingredienti del ‘ Concerto di primavera ’ che chiude la rassegna ‘Ascolti – appuntamenti musicali a Montepulciano ’, proposta dalla Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte, in programma oggi alle 17.30, al Tempio di San Biagio, a ingresso libero. L’esibizione si apre con il Concerto per arpa e orchestra KV 93 di Antonio Vivaldi che vedrà all’opera l’arpista solista Irene Cencetti; segue il Concerto per violoncello Wq. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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