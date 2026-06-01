I love Matierno | arte sport musica e mercatino solidale per i cagnolini in difficoltà al Centro Aggregativo

Notizia in breve

Sabato 6 giugno, dalle 10.30 alle 12, si terrà l’evento “I love Matierno” al Centro Polifunzionale Aggregativo di via degli Etruschi. L’iniziativa, promossa da cooperative sociali e associazioni, include arte, sport, musica e un mercatino solidale dedicato ai cani in difficoltà. L’evento si svolge nell’ex scuola elementare di Matierno e mira a sensibilizzare sulla tutela degli animali attraverso attività e iniziative di raccolta fondi.