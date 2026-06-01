I love Matierno | arte sport musica e mercatino solidale per i cagnolini in difficoltà al Centro Aggregativo
Sabato 6 giugno, dalle 10.30 alle 12, si terrà l’evento “I love Matierno” al Centro Polifunzionale Aggregativo di via degli Etruschi. L’iniziativa, promossa da cooperative sociali e associazioni, include arte, sport, musica e un mercatino solidale dedicato ai cani in difficoltà. L’evento si svolge nell’ex scuola elementare di Matierno e mira a sensibilizzare sulla tutela degli animali attraverso attività e iniziative di raccolta fondi.
Tutto pronto, sabato 6 giugno 2026, dalle ore 10.30 alle 12, presso il Centro Polifunzionale Aggregativo di Matierno di via degli Etruschi (ex scuola elementare), per “I love Matierno”, iniziativa organizzata dalle cooperative sociali Galahad e Giovamente e dalle associazioni Musikattiva e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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