Epstein 10 nuove vittime a Parigi | indagine sul traffico di esseri umani

A Parigi sono state denunciate dieci nuove vittime legate a un traffico di esseri umani. Le persone coinvolte hanno fornito dettagli sulle circostanze delle loro esperienze e hanno indicato alcuni nomi di figure del settore della moda. Le indagini sono in corso per chiarire i ruoli di ciascuno e raccogliere ulteriori testimonianze. Al momento, non sono state rese note le identità specifiche delle vittime o dei soggetti coinvolti.

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? Punti chiave Chi sono le dieci nuove vittime che hanno denunciato a Parigi?. Quali nomi del mondo della moda sono emersi dalle nuove testimonianze?. Come sono collegati i file americani ai crimini commessi in Francia?. Quali prove digitali nel computer di Epstein riveleranno i complici francesi?.? In Breve Totale venti vittime identificate presso la Procura di Parigi.. Coinvolti Jean-Luc Brunel e l'ex vertice dell'agenzia Elite Gérald Marie.. Analisi in corso su computer, tabulati e rubriche private di Epstein.. Indagine sollecitata dalla pubblicazione di migliaia di documenti negli Stati Uniti.. Una decina di nuove potenziali vittime del caso Epstein si sono presentate oggi presso la Procura di Parigi per denunciare il traffico di esseri umani. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Epstein, 10 nuove vittime a Parigi: indagine sul traffico di esseri umani ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Epstein : TOUS savaient, PERSONNE n'a parlé… – SPICA STORIES Sullo stesso argomento Taranto, nigeriano espulso per traffico di esseri umani: rimpatriato dopo 10 anni di carcereÈ stata eseguita l’espulsione di un cittadino nigeriano di 41 anni, ritenuto responsabile di gravi reati legati al traffico di esseri umani e allo... Ricercato per traffico di esseri umani in Pakistan, arrestato a CaltanissettaCATANIA, 11 MAR – Carabinieri di Caltanissetta, in raccordo con il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia, hanno dato esecuzione ad... Caso Epstein, una decina di nuove vittime si presentano alla Procura di ParigiUna decina di nuove presunte vittime di Jeffrey Epstein si sono presentate oggi alla procura di Parigi. Lo ha dichiarato a RTL la procuratrice Laure Beccuau. (ANSA) ... ansa.it Vittime Epstein testimoniano a Palm Beach, era scena del crimineI democratici hanno attaccato duramente la gestione da parte del governo americano dello scandalo degli abusi legati a Jeffrey Epstein in un'audizione delle vittime a Palm Beach, in Florida. swissinfo.ch