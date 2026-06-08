Sei persone sono state arrestate nell’ambito di un’operazione antidroga condotta tra Napoli, Roma e la Sicilia. I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno eseguito un’ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Palermo, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Le persone sono ritenute gravemente indiziate di coinvolgimento in attività legate al traffico di droga.

I finanzieri del Comando Provinciale Palermo hanno dato esecuzione a un'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Palermo - Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, nei confronti di sei persone gravemente indiziate del. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Camorra, maxioperazione a Napoli: oltre 70 arresti

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Operazione antidroga tra Napoli, Roma e la Sicilia: sei arresti ift.tt/mpbTD4y x.com

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