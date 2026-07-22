Lo spazio estivo, chiuso da due anni, è stato oggetto di un incontro tra appassionati che vogliono riattivarlo. Chi ha trascorso molte estati sulle panche e sulle sdraio di quel locale si è espresso con dispiacere per la sua inattività durante i periodi più caldi. La zona rimane vuota nei giorni di maggiore afflusso, suscitando sentimenti di nostalgia tra coloro che vi avevano passato momenti significativi.

Vedere questo spazio inutilizzato nei giorni più caldi dell’anno è un vero dispiacere. A chi ci ha lavorato e a chi ci ha passato intere estati sulle panche e le sdraio di questo locale, che da due anni non c’è più, si spezza quasi il cuore. Perché Bocca d’Era o Arnera che dir si voglia, è stato per 15 anni un punto di riferimento, per i giovani e non solo, dell’estate pontederese. Un luogo simbolo per la città, dove il fiume Era si immette l’Arno, dove si può vedere il tramonto e dove soprattutto la sera la temperatura si abbassa di qualche grado rispetto alla città e si può respirare anche nelle giornate più calde. Ma da due anni tutto si fermato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Arnera, ritrovo degli aficionados per ridare vita allo spazio estivo

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