Sgombero Bencivenga scritte anarchiche contro il presidente del III Municipio | Per il governo una prova di forza per noi spazio da ridare alla collettività
All’ingresso del Municipio II sono state trovate scritte anarchiche contro il presidente del III Municipio, tra cui la frase «Marchi(onne)! Male!» e la presenza di una A cerchiata. Le scritte sono state realizzate pochi giorni dopo lo sgombero del centro sociale Bencivenga. La presenza delle scritte si collega a questa azione, con gli autori che hanno scritto che si tratta di una prova di forza da parte del governo e che invece vogliono ridare spazio alla collettività.
La scritta «Marchi(onne)! Male!» seguita dalla A cerchiata degli anarchici. È comparsa all'ingresso del Municipio II, contro il presidente Paolo Marchionne, a qualche giorno dallo sgombero del centro sociale Bencivenga. Una chiara intimidazione, contro la quale si schierano i dirigenti degli altri Municipi della Capitale: «Esprimiamo piena solidarietà a Marchionne, per le parole minacciose davanti alla sede istituzionale di piazza Sempione. Un gesto vile che condanniamo con fermezza. Quanto accaduto - aggiungono - a poche ore dall'ennesimo sgombero del Bencivenga occupato è grave e inaccettabile. Non è di certo con le intimidazioni che si possono affermare le proprie idee». 🔗 Leggi su Roma.corriere.it
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