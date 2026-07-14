All’ingresso del Municipio II sono state trovate scritte anarchiche contro il presidente del III Municipio, tra cui la frase «Marchi(onne)! Male!» e la presenza di una A cerchiata. Le scritte sono state realizzate pochi giorni dopo lo sgombero del centro sociale Bencivenga. La presenza delle scritte si collega a questa azione, con gli autori che hanno scritto che si tratta di una prova di forza da parte del governo e che invece vogliono ridare spazio alla collettività.

La scritta «Marchi(onne)! Male!» seguita dalla A cerchiata degli anarchici. È comparsa all'ingresso del Municipio II, contro il presidente Paolo Marchionne, a qualche giorno dallo sgombero del centro sociale Bencivenga. Una chiara intimidazione, contro la quale si schierano i dirigenti degli altri Municipi della Capitale: «Esprimiamo piena solidarietà a Marchionne, per le parole minacciose davanti alla sede istituzionale di piazza Sempione. Un gesto vile che condanniamo con fermezza. Quanto accaduto - aggiungono - a poche ore dall'ennesimo sgombero del Bencivenga occupato è grave e inaccettabile. Non è di certo con le intimidazioni che si possono affermare le proprie idee». 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Sgombero Bencivenga, scritte anarchiche contro il presidente del III Municipio: «Per il governo una prova di forza, per noi spazio da ridare alla collettività»

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