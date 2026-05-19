Gelanteria la giovane gelateria di Tor Marancia | Siamo nati per ridare vita al quartiere

Quattro amici di lunga data hanno aperto una gelateria nel quartiere di Tor Marancia poco dopo la fine del lockdown causato dalla pandemia. La nuova attività si propone di rivitalizzare la zona, offrendo prodotti artigianali e un punto di ritrovo per la comunità locale. La gelateria si trova in una zona residenziale e si distingue per l’attenzione alle materie prime e alla qualità del gelato. La loro scelta di aprire in un momento di ripresa si collega all’obiettivo di contribuire alla vita del quartiere.

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