Arianna Craviotto ha esordito come doppiatrice teatrale, dando voce a un personaggio di un'opera in scena. In passato, ha prestato la voce a personaggi di serie televisive e cartoni animati, tra cui Hermione, principesse Disney, Minions e personaggi di Bridgerton. Le sue imitazioni sono molto conosciute sui social media. Recentemente, ha lanciato un appello per ottenere il ruolo di Hermione in una produzione live.

Hermione, le principesse Disney, i Minions, Bridgerton: Arianna Craviotto presta la sua voce a tantissimi personaggi dando loro vita e le sue imitazioni sono diventate leggendarie sui social. Il prossimo ottobre Arianna Craviotto debutta a teatro con uno spettacolo tutto suo, divertente e profondo, dal titolo eloquente, Arianna tra le voci. Il tour parte a Gallarate e finisce a Trieste, passando da Roma a Milano, da Napoli a Verona. Doppiatrice, content creator, Arianna è una delle figure più amate del web e della TV e a noi ha raccontato dell’emozione di salire sul palco e incontrare di persona il pubblico. Ma anche dei suoi sogni professionali, delle sue artiste di riferimento e dei segreti delle sue famosissime imitazioni. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Arianna Craviotto debutta a teatro: “Dare voce a Hermione nella serie? Lancio un appello”

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