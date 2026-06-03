LIVE Olimpia Milano-Brescia 55-50 Serie A basket 2026 in DIRETTA | i meneghini provano a dare una scossa nella ripresa

Da oasport.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante la partita tra Olimpia Milano e Brescia, Milano ha raggiunto un vantaggio di sette punti grazie a un tiro di Quinn Ellis, che ha concluso un'azione con un palleggio, arresto e tiro. Attualmente il punteggio è 59-52 in favore dei meneghini. La squadra di casa sta cercando di allungare il divario nella ripresa del match.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 59-52 Palleggio, arresto e tiro di Quinn Ellis: Milano prova a scappare, +7. 57-52 Amedeo Della Valle con l’ausilio del tabellone: la Germani batte un colpo. 57-50 22 a cronometro fermo di Shavon Shields per il parziale di 7-0 dell’Olimpia. 55-50 33 di Armoni Brooks in lunetta che sale a quota 10 punti. 52-50 Tap-in vincente di Zach LeDay per il nuovo vantaggio Milano. 50-5o Demetre Rivers segna per il pari. 50-48 Josh Nebo col fallo! 48-48 Appoggio di Miro Bilan: contro-parziale di Brescia (5-0), primi punti per il centro croato e pareggio. 48-46 AMEDEO DELLA VALLE! LA GERMANI BATTE UN COLPO, -2. 48-43 Armoni Brooks si mette in proprio: mini-parziale di 6-0 Milano tra la fine del secondo quarto e l’inizio del terzo. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

live olimpia milano brescia 55 50 serie a basket 2026 in diretta i meneghini provano a dare una scossa nella ripresa
© Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Brescia 55-50, Serie A basket 2026 in DIRETTA: i meneghini provano a dare una scossa nella ripresa
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

LIVE Brescia – Olimpia Milano: Cronaca in Diretta! Emozioni Minuto per Minuto

Video LIVE Brescia – Olimpia Milano: Cronaca in Diretta! Emozioni Minuto per Minuto

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: LIVE Olimpia Milano-Brescia 19-18, Serie A basket 2026 in DIRETTA: primo quarto intenso, meneghini a +1

Leggi anche: LIVE Brescia-Olimpia Milano, Serie A basket 2026 in DIRETTA: Al via la gara 1 della semifinale! Meneghini favoriti

Temi più discussi: Brescia Olimpia Milano ai Playoff di LBA: dove vederla in tv e streaming; LIVE Brescia-Olimpia Milano 85-79, Serie A basket 2026 in DIRETTA: Della Valle e Ivanovic sugli scudi, la Germani pareggia i conti; Conclusa Gara 1 di Brescia - Milano: l'EA7 Emporio Armani vince 72-88!; Live Olimpia Milano - Brescia - Serie A: Punteggi & Highlights Basket - 03/06/2026.

olimpia milano brescia live olimpia milano bresciaLIVE Olimpia Milano-Brescia 44-43, Serie A basket 2026 in DIRETTA: inizia la ripresa al Forum di AssagoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 52-50 Tap-in vincente di Zach LeDay per il nuovo vantaggio Milano. 50-5o Demetre Rivers segna per il pari. 50-48 ... oasport.it

olimpia milano brescia live olimpia milano bresciaDiretta Milano Brescia | Streaming video tv: semifinale in parità (gara-3 basket, oggi 3 giugno 2026)Diretta Milano Brescia streaming video tv, oggi mercoledì 3 giugno 2026: orario e risultato live, semifinale gara-3 dei playoff di basket. ilsussidiario.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web