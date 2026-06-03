LIVE Olimpia Milano-Brescia 55-50 Serie A basket 2026 in DIRETTA | i meneghini provano a dare una scossa nella ripresa

Notizia in breve

Durante la partita tra Olimpia Milano e Brescia, Milano ha raggiunto un vantaggio di sette punti grazie a un tiro di Quinn Ellis, che ha concluso un'azione con un palleggio, arresto e tiro. Attualmente il punteggio è 59-52 in favore dei meneghini. La squadra di casa sta cercando di allungare il divario nella ripresa del match.