LIVE Olimpia Milano-Brescia 55-50 Serie A basket 2026 in DIRETTA | i meneghini provano a dare una scossa nella ripresa
Durante la partita tra Olimpia Milano e Brescia, Milano ha raggiunto un vantaggio di sette punti grazie a un tiro di Quinn Ellis, che ha concluso un'azione con un palleggio, arresto e tiro. Attualmente il punteggio è 59-52 in favore dei meneghini. La squadra di casa sta cercando di allungare il divario nella ripresa del match.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 59-52 Palleggio, arresto e tiro di Quinn Ellis: Milano prova a scappare, +7. 57-52 Amedeo Della Valle con l’ausilio del tabellone: la Germani batte un colpo. 57-50 22 a cronometro fermo di Shavon Shields per il parziale di 7-0 dell’Olimpia. 55-50 33 di Armoni Brooks in lunetta che sale a quota 10 punti. 52-50 Tap-in vincente di Zach LeDay per il nuovo vantaggio Milano. 50-5o Demetre Rivers segna per il pari. 50-48 Josh Nebo col fallo! 48-48 Appoggio di Miro Bilan: contro-parziale di Brescia (5-0), primi punti per il centro croato e pareggio. 48-46 AMEDEO DELLA VALLE! LA GERMANI BATTE UN COLPO, -2. 48-43 Armoni Brooks si mette in proprio: mini-parziale di 6-0 Milano tra la fine del secondo quarto e l’inizio del terzo. 🔗 Leggi su Oasport.it
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