Dopo la sconfitta in finale contro la Spagna alla Coppa del Mondo 2026, la Federazione argentina ha annunciato di voler presentare diverse denunce legali per tutelare l’immagine del paese. La federazione intende agire contro le accuse e le polemiche emerse durante e dopo la competizione, con l’obiettivo di affrontare eventuali diffamazioni o attacchi alla reputazione nazionale. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli delle denunce o sui soggetti coinvolti.

La Federazione vuole difendere l’immagine dell’Argentina dopo le polemiche nate durante la Coppa del Mondo. La sconfitta contro la Spagna nella finale della Coppa del Mondo 2026 ha lasciato profonde ferite in casa Argentina. Al rientro in patria, la nazionale guidata da Lionel Scaloni ha ricevuto l’affetto di molti tifosi, ma il clima è rimasto pesante per le numerose controversie che hanno accompagnato il percorso dell’ Albiceleste durante il torneo. LEGGI ANCHE: le ultime di calcio estero Secondo quanto riferisce il quotidiano argentino La Nación, l’ AFA avrebbe deciso di passare all’azione sul piano legale. La Federazione starebbe infatti... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Argentina, dopo il ko al Mondiale scatta la linea dura: l’AFA prepara una raffica di denunce

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