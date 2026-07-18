Dopo la sconfitta dell’Inghilterra contro l’Argentina nella semifinale del Mondiale 2026, Donald Trump ha criticato la strategia difensiva adottata dalla nazionale inglese guidata dal commissario tecnico Tuchel. L’ex presidente ha dichiarato che la squadra avrebbe sbagliato a puntare sulla difesa, senza specificare ulteriori dettagli. La partita si è conclusa con la vittoria dell’Argentina e la conseguente eliminazione dell’Inghilterra.

La sconfitta dell’Inghilterra contro l’Argentina ai Mondiali 2026 non è andata giù a Donald Trump, che ha criticato la tattica della nazionale inglese guidata dal ct Tuchel nella semifinale contro l’Albiceleste. Il presidente degli Stati Uniti d’America. pur ammettendo di non saperne molto di calcio, ha detto: “Hanno sbagliato quando hanno trasformato Harry Kane in un difensore”. La sconfitta dell'Inghilterra con l'Argentina al Mondiale La critica di Donald Trump alla tattica dell'Inghilterra Quando si giocano Inghilterra-Francia e Spagna-Argentina ai Mondiali La sconfitta dell’Inghilterra con l’Argentina al Mondiale L’Inghilterra ha perso la semifinale dei Mondiali 2026 contro l’Argentina. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Mondiale, Trump contro Tuchel dopo il ko dell'Inghilterra con l'Argentina: "Hanno sbagliato a difendersi"

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