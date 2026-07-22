Argentario strade sicure Rotatoria a Terrarossa Il 2027 è l’anno ’buono’
Nel 2027 sarà realizzata una rotatoria a Terrarossa, uno degli incroci più pericolosi dell’Argentario. L’intervento mira a migliorare la sicurezza stradale nella zona. La decisione è stata ufficializzata e i lavori sono programmati per l’anno prossimo. La nuova rotatoria sostituirà l’attuale incrocio, considerato a rischio per la circolazione e la sicurezza dei veicoli. L’intervento è stato annunciato come parte di un progetto più ampio di adeguamento delle strade dell’area.
MONTE ARGENTARIO Nel 2027 prevista la nuova rotatoria a Terrarossa. Uno degli incroci più pericolosi dell’Argentario potrebbe finalmente cambiare volto. La Provincia di Grosseto ha infatti comunicato di aver già avviato la predisposizione del progetto per la realizzazione di una rotatoria all’incrocio tra la Strada Provinciale di Porto Santo Stefano e la Strada Provinciale di Porto Ercole, in località Terrarossa, con programmazione dei lavori prevista per il 2027. Uno snodo importantissimo che collega i due paesi alla diga di Orbetello che, anche negli ultimi tempi, è stato oggetto di numerosi incidenti più o meno gravi, alcuni di essi anche con delle vittime nel corso degli anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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