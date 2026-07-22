Argentario strade sicure Rotatoria a Terrarossa Il 2027 è l’anno ’buono’

Notizia in breve

Nel 2027 sarà realizzata una rotatoria a Terrarossa, uno degli incroci più pericolosi dell’Argentario. L’intervento mira a migliorare la sicurezza stradale nella zona. La decisione è stata ufficializzata e i lavori sono programmati per l’anno prossimo. La nuova rotatoria sostituirà l’attuale incrocio, considerato a rischio per la circolazione e la sicurezza dei veicoli. L’intervento è stato annunciato come parte di un progetto più ampio di adeguamento delle strade dell’area.