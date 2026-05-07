A Firenze una pedalata per chiedere strade più sicure

A Firenze il 9 maggio si svolgerà una manifestazione in bicicletta per chiedere interventi che migliorino la sicurezza delle strade. L’evento coinvolgerà ciclisti di diverse età e si terrà nel centro città, con partenza e arrivo in punti specifici. L’iniziativa è organizzata da gruppi locali che promuovono l’uso della bicicletta e la sicurezza dei ciclisti. La mobilitazione mira a sensibilizzare le autorità circa le condizioni delle strade.

Firenze, 7 maggio 2026 – A Firenze arriva il 9 maggio la pedalata per chiedere strade più sicure. In città si terrà infatti 'Bimbimbici', la manifestazione in bici per le vie della città rivolta a bambine e bambini con le loro famiglie e organizzata da Fiab Firenze ciclabile in collaborazione con i consigli di Quartiere 1 e 5 del Comune di Firenze. Il ritrovo è alle ore 16 ai Giardini Samb e Diop, in via Spontini 93. Si partirà con 'Lalentissima', una sfida ciclistica originale in cui vince chi riesce a pedalare più lentamente, per sensibilizzare sulla necessità di ridurre la velocità dei mezzi a motore e rendere le strade più sicure, soprattutto per i bambini.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A Firenze una pedalata per chiedere strade più sicure Notizie correlate Ferrara: 220.000€ per strade più sicure, rifacimento ancheUn nuovo piano di interventi per la manutenzione della rete stradale è stato approvato dal Comune di Ferrara, con un investimento complessivo di 220. Strade più sicure in montagna. Multe per chi non cura i terreniStrade comunali più sicure, maggiore decoro e un netto calo delle interruzioni al traffico causate dalla caduta di alberi durante il maltempo. Altri aggiornamenti Temi più discussi: A Firenze il 9 maggio pedalata per chiedere strade più sicure per bimbi; Bimbimbici la ‘Lentissima’; Firenze - Domenica 17 maggio aiutiamo Andrea Verardini a tornare a casa!; Il primo maggio. C’è la pedalata musica e festa. A Firenze una pedalata per chiedere strade più sicureEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it Firenze, bonus per acquistare biciclette con pedalata assistita. A chi è rivolto il contributo e come ottenerloL’iniziativa, spiegano dal comune, si inserisce in un quadro più ampio di politiche per il miglioramento della vivibilità della città, con l’obiettivo di ridurre l’impatto del traffico urbano, ... lanazione.it Da Napoli a Firenze: LUCCA VA ALLA VIOLA Ne parla oggi 'La Gazzetta dello Sport', che ha dipinto la punta ex Udinese come un profilo gradito dal Ds della Fiorentina, seppur l'eventuale futuro di Lucca sia legato al nome di Moise Kean L'attaccante ex - facebook.com facebook Stretta su bus e tir in autostrada, i controlli sulla A1. Nei guai autisti positivi alla cocaina #Firenze / VIDEO @muoversintoscan x.com