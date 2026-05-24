Strade più sicure e scorrevoli | il comitato incontra la Provincia

Il comitato ha incontrato la Provincia per discutere di interventi sulle strade principali della provincia. Durante l'incontro sono stati analizzati i progetti in corso e le priorità per migliorare la sicurezza e la fluidità del traffico. Non sono stati annunciati interventi specifici né tempi di realizzazione. La riunione ha coinvolto rappresentanti del comitato e funzionari dell'amministrazione provinciale.

Migliorare le strade per renderle più sicure e scorrevoli. E' questo il "canovaccio" del comitato che da alcuni mesi si sta battendo per la sicurezza lungo le principali arterie padovane. Sono partiti in bicicletta da Legnaro e sono arrivati fino al cuore di Padova per rivendicare la loro voglia. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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