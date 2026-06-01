Messina capitale del gusto | il gran finale di The Sanpellegrino Table porta in città chef stellati e maestri pizzaioli

Notizia in breve

Messina ospita il gran finale di “The Sanpellegrino Table”. La città accoglie chef stellati e maestri pizzaioli per l’evento conclusivo del tour. L’appuntamento si svolge in un luogo pubblico e prevede dimostrazioni di cucina e degustazioni. La manifestazione coinvolge professionisti del settore e pubblico. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. La chiusura del progetto si svolge con una serie di attività dedicate alla gastronomia locale e internazionale.