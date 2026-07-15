Brescia capitale delle multe per eccesso di velocità | fra città e provincia incassati 30 milioni di euro dagli autovelox

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Brescia si conferma come la provincia lombarda con il maggiore incasso derivato dai controlli di velocità. Nel 2025, il Comune ha raccolto oltre 1,5 milioni di euro, mentre l’ente provinciale ha dichiarato più di 26,4 milioni di euro. Complessivamente, tra città e provincia, sono stati incassati circa 30 milioni di euro dalle multe per eccesso di velocità. La cifra deriva dai controlli effettuati con autovelox sulle strade.