Brescia capitale delle multe per eccesso di velocità | fra città e provincia incassati 30 milioni di euro dagli autovelox
Brescia si conferma come la provincia lombarda con il maggiore incasso derivato dai controlli di velocità. Nel 2025, il Comune ha raccolto oltre 1,5 milioni di euro, mentre l’ente provinciale ha dichiarato più di 26,4 milioni di euro. Complessivamente, tra città e provincia, sono stati incassati circa 30 milioni di euro dalle multe per eccesso di velocità. La cifra deriva dai controlli effettuati con autovelox sulle strade.
Brescia capitale lombarda degli autovelox. Non solo per il Comune, che nel 2025 ha incassato oltre 1,5 milioni di euro dalle sanzioni per eccesso di velocità, ma soprattutto per l’Amministrazione provinciale, che con più di 26,4 milioni di euro di proventi dichiarati si conferma tra gli enti che ricavano di più dai controlli sulle strade. È quanto emerge dall’analisi di Facile.it sui rendiconti pubblici, che fotografa gli incassi derivanti dalle violazioni dell’articolo 142 del Codice della strada, accertate attraverso autovelox fissi e mobili, tutor e altri dispositivi elettronici. Se si guarda ai soli Comuni lombardi, Brescia occupa il secondo posto assoluto, alle spalle di Milano, che sfiora i 7 milioni di euro. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it
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