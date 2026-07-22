È stato inaugurato un nuovo impianto sportivo polivalente nel quartiere Santa Lucia. Lo spazio è stato intitolato a Bianca Bianchi, deputata toscana all’Assemblea costituente. L’impianto è stato aperto al pubblico in questi giorni e offre diverse strutture per attività sportive e ricreative. La scelta del nome rende omaggio a una figura storica legata alla politica e alla cultura del territorio. La struttura si trova nel quartiere e sarà accessibile ai residenti e alle associazioni locali.

Nuovo impianto sportivo al Santa Lucia, uno spazio polivalente aperto in questi giorni che porta il nome di una illustre donna, Bianca Bianchi, deputata toscana all’Assemblea costituente. Scelta significativa che la giunta comunale guidata dal sindaco Andrea Marrucci (nella foto al taglio del nastro) ha voluto riconoscere e questa importante figura di donna proprio e in occasione dell’ 80esimo anniversario della Repubblica Italiana e sul riconoscimento del diritto di voto alle donne. Spazio moderno e accogliente, per tutte le età dal pattinaggio al basket, calcio e pallavolo a pista da ballo sia come da richiesta del Consiglio Comunale ‘ragazzi’ promossa dai piccoli banchi del consiglio che la giunta si è impegnata per un investimento di 200 mila euro con risorse proprie del bilancio comunale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Area polivalente a Santa Lucia intitolata a Bianca Bianchi

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San Lorenzo al Mare: inaugurata la nuova biblioteca e sala polivalente

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