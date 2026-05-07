Istituti Trecroci e Nostro-Repaci di Villa San Giovanni | consegnata la nuova area sportiva polivalente

Sono stati completati i lavori per la realizzazione di una nuova area sportiva polivalente presso gli istituti Trecroci e Nostro-Repaci di Villa San Giovanni. La struttura si trova all’interno degli edifici scolastici e comprende spazi dedicati a diverse attività sportive. La consegna ufficiale dell’area è avvenuta di recente, segnando un nuovo punto di riferimento per le attività scolastiche e ricreative.

Sono stati ultimati i lavori per la realizzazione della nuova area sportiva polivalente presso gli istituti Nostro-Repaci e alberghiero turistico di Villa San Giovanni Trecroci. Oggi la consegna agli istituti scolastici alla presenza delle due dirigenti scolastiche e alle autorità metropolitane.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Poppi, inaugurata la nuova area giochi di piazza della Libertà e le attività del nuovo centro polivalente nella zona CappucciniArezzo, 26 marzo 2026 – Inaugurata la nuova area giochi di piazza della Libertà e le attività del nuovo centro polivalente nella zona Cappuccini a... Eccellenza reggina, studentessa del Nostro-Repaci conquista la finale dei Campionati di italianoFilippa Travia della 2^ C del liceo classico, prima in tutta la Calabria nella categoria junior, ha ricevuto un sincero in bocca al lupo dalla...