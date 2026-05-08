Il ponte ciclopedonale tra Santa Barbara e Santa Lucia è stato messo in piedi riaperto il raccordino

È stato completato e riaperto il collegamento ciclopedonale tra i quartieri Santa Barbara e Santa Lucia di Viterbo. La struttura, che permette il passaggio tra le due zone, è stata installata e resa accessibile nuovamente alla cittadinanza. La riapertura del ponte rappresenta un intervento sul percorso pedonale e ciclabile tra le due aree della città.

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Il ponte ciclopedonale tra i quartieri Santa Barbara e Santa Lucia di Viterbo è stato messo in piedi. Terminata la delicata operazione di posa della struttura, è stato riaperto il tratto della circonvallazione Giorgio Almirante compreso tra l'Ellera e la Teverina. La circolazione veicolare è.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Uccisi Tonino e Gilberto, gli asinelli di Santa Lucia: è stato un orso. "Fate attenzione, è nei paraggi" Forlì, la storia di Santa Lucia tra architettura e fede antica? Cosa scoprirai Come ha fatto la chiesa a sopravvivere alle leggi di Napoleone? Chi fu l'architetto che progettò il complesso insieme a Salecchi?... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Chiude tratto della circonvallazione Almirante per quattro giorni: tutte le informazioni; Il ponte ciclopedonale divide la città; Raccordino chiuso fino all’8 maggio, per la messa in opera del ponte ciclopedonale; Tangenziale chiusa, traffico impazzito. Santa Margherita, idea ‘verde’. Una ciclopedonale fino al PonteUn corridoio verde che colleghi Ponte San Giovanni al cuore dell’acropoli, lungo il fosso di Santa Margherita, trasformando uno spazio naturale oggi poco conosciuto in un percorso ciclopedonale tra i ... lanazione.it SI INFORMA CHE PIAZZA LEXY E VIA SANTA BARBARA CHE DALL'UFFICIO POSTALE CONDUCE IN PIAZZA RIMARRANO CHIUSE PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE DALLE ORE 24.00 DI DOMENICA 10 MAGGIO ALLE ORE 16.00 DI - facebook.com facebook