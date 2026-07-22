Alberto Aquilani, ex calciatore e ora allenatore, si prepara al suo debutto in Serie A con il Sassuolo. Dopo 15 anni di carriera da giocatore, ha intrapreso la strada da allenatore, lavorando con diversi tecnici tra cui De Zerbi, Jorge Jesus, Allegri e Spalletti. Con il club neroverde ha allenato diversi tecnici prima di lui.

Dietro ci sono 15 anni di grande calcio giocato. E poi una seconda vita in panchina. Alberto Aquilani è pronto a un nuovo esordio in A col Sassuolo che di tecnici ne ha lanciati tanti. Non conta la meta ma il viaggio? Eccolo. Lei ha detto: "Il mio calcio non esiste. Esistono le idee". Ci spieghi. "Il calcio è fatto di tante sfumature, ogni allenatore ha un metodo e una linea che deve essere riconosciuta dalla squadra. Si tratta di inculcare un’identità, un modo di lavorare quotidiano che poi ci permetta di proporre, ma anche di aggrapparci a quei concetti nei momenti di difficoltà. L’idea è quella di creare uno spazio comune in cui c’è la proposta, la condivisione e la convinzione che quella sia la strada che porta al risultato". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Aquilani: "De Zerbi, Jorge Jesus, Allegri, Spalletti e... cos'ho imparato da ognuno di loro"

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