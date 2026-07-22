Aquilani | De Zerbi Jorge Jesus Allegri Spalletti e cos' ho imparato da ognuno di loro

Da gazzetta.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Alberto Aquilani, ex calciatore e ora allenatore, si prepara al suo debutto in Serie A con il Sassuolo. Dopo 15 anni di carriera da giocatore, ha intrapreso la strada da allenatore, lavorando con diversi tecnici tra cui De Zerbi, Jorge Jesus, Allegri e Spalletti. Con il club neroverde ha allenato diversi tecnici prima di lui.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dietro ci sono 15 anni di grande calcio giocato. E poi una seconda vita in panchina. Alberto Aquilani è pronto a un nuovo esordio in A col Sassuolo che di tecnici ne ha lanciati tanti. Non conta la meta ma il viaggio? Eccolo.  Lei ha detto: "Il mio calcio non esiste. Esistono le idee". Ci spieghi. "Il calcio è fatto di tante sfumature, ogni allenatore ha un metodo e una linea che deve essere riconosciuta dalla squadra. Si tratta di inculcare un’identità, un modo di lavorare quotidiano che poi ci permetta di proporre, ma anche di aggrapparci a quei concetti nei momenti di difficoltà. L’idea è quella di creare uno spazio comune in cui c’è la proposta, la condivisione e la convinzione che quella sia la strada che porta al risultato". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

aquilani de zerbi jorge jesus allegri spalletti e cos ho imparato da ognuno di loro
© Gazzetta.it - Aquilani: "De Zerbi, Jorge Jesus, Allegri, Spalletti e... cos'ho imparato da ognuno di loro"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Portogallo, il nuovo ct Jorge Jesus si presenta così: "A Neymar ho detto che era finito"Il nuovo allenatore della nazionale portoghese ha dichiarato di aver detto a Neymar che il suo percorso era terminato.

“Ho convinto i medici a mandarmi in Australia per dire a mio figlio della diagnosi di cancro, ho detto loro ‘sarò felice, e nella felicità i farmaci faranno il loro lavoro cantando”: Concita De Gregorio in libreria con La CuraConcita De Gregorio ha pubblicato un libro intitolato La Cura, che a quattro anni dalla diagnosi di cancro al seno non si concentra sulla malattia...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web