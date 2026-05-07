Concita De Gregorio ha pubblicato un libro intitolato La Cura, che a quattro anni dalla diagnosi di cancro al seno non si concentra sulla malattia stessa, ma sui momenti condivisi con medici, infermieri, compagni di stanza e sconosciuti incontrati durante il percorso. In un’intervista su Vanity Fair, ha raccontato di aver convinto i medici a permetterle di andare in Australia per comunicare la diagnosi a suo figlio, affermando di voler affrontare la situazione con un atteggiamento positivo.

A quattro anni dalla diagnosi di cancro al seno ha scritto La Cura, che – si legge su Vanity Fair dove si trova l’intervista integrale – non è il diario della malattia ma un libro sugli incontri, i medici, gli infermieri, i compagni di stanza, gli sconosciuti. Concita De Gregorio, giornalista e scrittrisce, lo pubblica con Einaudi Stile Libero e lo definisce anche “una tesi politica. Io sono cresciuta nella certezza che tutto è politica: ogni gesto, ogni scelta nella vita privata, ogni decisione che prendiamo è parte della vita della comunità.”. Poi parla della cura, quella per lei: “Il farmaco più forte che esiste è l’amore. Le persone disamate guariscono più difficilmente, più lentamente.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho convinto i medici a mandarmi in Australia per dire a mio figlio della diagnosi di cancro, ho detto loro ‘sarò felice, e nella felicità i farmaci faranno il loro lavoro cantando”: Concita De Gregorio in libreria con La Cura

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