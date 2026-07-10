Il nuovo allenatore della nazionale portoghese ha dichiarato di aver detto a Neymar che il suo percorso era terminato. Durante la conferenza stampa, ha ricordato di aver allenato due tra i tre migliori giocatori del mondo e di non essere interessato ai nomi dei calciatori. Non sono stati forniti altri dettagli sulla sua esperienza con Neymar o sulle sue strategie future.

"Ho allenato due dei tre migliori giocatori del mondo e ho dimostrato di non essere il tipo che guarda i nomi". Jorge Jesus, nuovo ct del Portogallo, si presenta in conferenza stampa raccontando la sua esperienza con Neymar: guarda il video. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

© Video.gazzetta.it - Portogallo, il nuovo ct Jorge Jesus si presenta così: "A Neymar ho detto che era finito"

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