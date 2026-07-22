Un nuovo incendio si è sviluppato nel quartiere di Pioppo, vicino al fiume Sant’Elia. Le fiamme alte e rapide stanno spostandosi verso le case, spingendo le famiglie a evacuare le abitazioni. Pioppo era già stata colpita oggi da un incendio nel bosco di Casaboli, che si era propagato fino a Monreale. Nessuna informazione su eventuali feriti o interventi in corso.

Non c’è tregua per Pioppo, frazione già colpita oggi dalle fiamme partite dal bosco di Casaboli e propagatesi fino a Monreale. Un nuovo incendio è divampato da poco nella zona del fiume Sant’Elia, con fiamme alte che avanzano a velocità sostenuta verso l’abitato. Le fiamme, che secondo alcune testimonianze sarebbero state appiccate da poco, hanno già superato la Strada Statale 186 prima ancora di lambire il paese, per poi proseguire la loro corsa verso le campagne circostanti. Il fronte del fuoco ha di fatto accerchiato l’abitato, costringendo alcune famiglie ad abbandonare le proprie abitazioni in via precauzionale. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Appiccato un nuovo incendio a Pioppo, famiglie fuggono dalle case

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Gravissimo incendio tra Pioppo e Monreale, evacuate famiglie a Villaggio MontanoUn incendio di vaste dimensioni si sta sviluppando tra Pioppo e Monreale, con le fiamme alimentate da vento forte.

Incendio a Tricase Porto: fiamme vicino alle case e famiglie evacuate nel SalentoUn vasto incendio si è sviluppato nel pomeriggio a Tricase Porto, nel Salento, avvicinandosi alle abitazioni e alla vegetazione circostante.

Temi più discussi: Allarme incendi in Sicilia, vigile del fuoco muore nelle campagne di Caltanissetta; Macomer, appiccato un incendio nel centri migranti. Nuove tensioni con la polizia; Incendio doloso; Veterano dell'esercito di New York in custodia dopo aver appiccato un incendio davanti agli uffici dell'ICE.

Momenti di allarme a Lower Manhattan, davanti al 26 Federal Plaza di New York. Un uomo ha appiccato un incendio sui gradini dell’edificio che ospita diversi uffici federali, tra cui quelli dell’Immigration and Customs Enforcement. L’episodio è avvenuto lunedì x.com

Nuovo incendio nel Cpr di Macomer, il Siulp: I poliziotti non possono essere lasciati soliMacomer Un nuovo incendio è stato appiccato domenica 12 luglio all’interno di uno dei blocchi del Centro di permanenza per i rimpatri di Macomer, provocando momenti di forte tensione e mettendo a risc ... msn.com

Nuovo incendio doloso nel Cpr di Macomer, momenti di tensioneUn nuovo incendio è stato appiccato ieri in uno dei blocchi del Cpr, il Centro di permanenza per i rimpatri di Macomer. (ANSA) ... ansa.it