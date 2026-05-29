Un vasto incendio si è sviluppato nel pomeriggio a Tricase Porto, nel Salento, avvicinandosi alle abitazioni e alla vegetazione circostante. Le fiamme sono state segnalate vicino alle case, portando all’evacuazione di alcune famiglie. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno lavorando per circoscrivere il rogo. Non si registrano ancora feriti o danni gravi alle strutture. La situazione rimane sotto controllo, ma l’incendio continua a minacciare la zona.

Pomeriggio di paura e forte tensione a Tricase Porto, dove un vasto incendio sta minacciando seriamente le abitazioni e la macchia mediterranea nelle località “Monache” e “Isola”. Il rogo, alimentato da intense raffiche di vento di tramontana, si è propagato nel giro di pochissimi minuti verso la zona abitata, scatenando il panico tra i residenti e i numerosi turisti che in questi giorni affollano la marina. La colonna di fumo Dal centro di Tricase e dai Comuni limitrofi è visibile un'alta colonna di fumo grigio che si staglia nel cielo, mentre il fronte del fuoco, osservato con apprensione dalla costa e dalle strade panoramiche, continua ad avanzare. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Incendio a Tricase Porto: fiamme vicino alle case e famiglie evacuate nel Salento

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