Un incendio di vaste dimensioni si sta sviluppando tra Pioppo e Monreale, con le fiamme alimentate da vento forte. Le fiamme hanno raggiunto Villaggio Montano, portando all’evacuazione di diverse famiglie. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno tentando di circoscrivere il rogo. Non sono ancora state fornite stime precise sulla superficie interessata o sui danni. La situazione rimane critica e in evoluzione.

Un incendio di vaste proporzioni sta mettendo a dura prova il territorio tra Pioppo e Monreale, dove le fiamme, spinte da un vento forte, hanno raggiunto Villaggio Montano costringendo diverse famiglie a lasciare le proprie case. Sul posto sono impegnati numerosi mezzi dei soccorritori, mentre si attende un intervento aereo per fronteggiare un fronte del fuoco che continua ad avanzare. La notte appena trascorsa è stata segnata da un’escalation dell’emergenza. Già dalla mattinata di ieri i volontari dell’associazione di protezione civile Evergreen avevano intensificato il presidio del territorio monrealese, un’attività di sorveglianza protratta per tutta la notte. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Gravissimo incendio tra Pioppo e Monreale, evacuate famiglie a Villaggio Montano

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