Antropova | Staffetta con Egonu? A me basta giocare In ritiro ho portato 5 libri e studio psicologia

Da gazzetta.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Antropova ha dichiarato di non preoccuparsi di una possibile staffetta con Egonu, affermando che le basta giocare. In ritiro, ha portato cinque libri e studia psicologia. La pallavolista russa, in Italia, si concentra sulla pallavolo e sui studi, portando con sé oggetti per la crescita personale. La sua valigia contiene, oltre alle scarpe e alla divisa, anche materiale per la formazione mentale.

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Cinque libri in valigia, insieme alle scarpe da volley e alla divisa dell’Italia. Ekaterina Antropova non viaggia leggera, ma va lontano. Con la Nazionale, nelle ultime settimane, è volata da Brasilia a Manila, da Hong Kong a Macao, dove ora si trova per le Final Eight di Nations League e dove oggi, alle 10, con l’Italia affronterà l’Olanda per un posto in semifinale. D’altronde, a Kate non piace stare ferma. "Stare troppo nello stesso posto porta a una stagnazione", ci ha raccontato spiegando anche la scelta di lasciare Scandicci per trasferirsi in Turchia all’Eczacibasi Istanbul. L’azzurra, spostandosi, in campo e fuori, cresce.  Quest’estate è iniziata la sua "era del cambiamento": un nuovo club, il ruolo da schiacciatrice in Nazionale pensato per lei da Julio Velasco e provato nelle prime due settimane di Nations League. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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