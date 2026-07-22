Un ex di Antonella Fiordelisi ha avuto un rapporto intimo con un’amica dell’influencer, secondo quanto diffuso sui social. La vicenda ha suscitato scalpore, ma non sono stati forniti dettagli sulle identità delle persone coinvolte. Fiordelisi ha pubblicato alcuni messaggi che hanno attirato l’attenzione dei follower, senza ulteriori precisazioni.

Antonella Fiordelisi torna a far parlare di sé con una serie di messaggi social che hanno immediatamente acceso la curiosità dei follower. L’influencer campana, da sempre poco incline a trattenersi quando decide di togliersi qualche sassolino dalla scarpa, ha condiviso alcune dichiarazioni destinate a far discutere. Pur evitando di fare nomi, le sue parole hanno dato il via a numerose ipotesi sul destinatario della frecciatina. La confessione shock di Antonella Fiordelisi sul suo ex e la sua amica. Tutto è iniziato con un annuncio pubblicato sul suo profilo Instagram, dove Antonella Fiordelisi aveva anticipato ai fan l’arrivo di una rivelazione destinata a far discutere. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - L’ex di Antonella Fiordelisi va a letto con la sua amica per ripicca: è scandalo, ma di chi si tratta?

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