Il 22 luglio va in scena Rai Radio2 Live – Il cielo è sempre più blu, lo show musicale che ha come scopo quello di omaggiare il grande Rino Gaetano, il cantautore scomparso 45 anni fa. Un programma ricco di ospiti, con tanta musica ed emozioni. Anticipazioni Radio2 Live – Il cielo è sempre più blu del 22 luglio: l’omaggio a Rino Gaetano. L’appuntamento con Rai Radio2 Live – Il cielo è sempre più blu è per il 22 luglio alle 21.20 su Rai 2. A condurre la serata Ema Stokholma e Gino Castaldo, affiancati da grandi artisti come Michele Bravi, Noemi, Le Vibrazioni e Sarah Toscano. L’evento è stato registrato a Cosenza in piazza XV Marzo, lo scorso giugno, e ora approda in televisione. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Anticipazioni Radio2 Live – Il cielo è sempre più blu, la scaletta e gli ospiti del 22 luglio

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