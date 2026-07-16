Il 16 luglio si svolgerà la prima delle due tappe di Tim Battiti Live, un evento musicale estivo trasmesso in televisione. La scaletta prevede esibizioni di artisti italiani nei generi pop, rap, dance e cantautorato. La manifestazione si svolge in diverse località e vede la partecipazione di diversi musicisti e artisti, che si alternano sul palco per esibirsi davanti al pubblico. La trasmissione televisiva sarà seguita da un ampio pubblico.

È uno degli eventi televisivi più attesi dell’estate, dove pop, rap, dance e cantautorato si alternano sul palco per rappresentare il meglio della musica italiana contemporanea. Stiamo parlando di Tim Battiti Live, che torna in prima serata stasera 16 luglio su Canale5 con una nuova puntata che punta a conquistare il pubblico grazie a una formula ormai consolidata: grande musica dal vivo, artisti amatissimi e una conduzione leggera e coinvolgente. Al timone ci sarà Ilary Blasi, affiancata da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia, pronti a accompagnare il pubblico tra grandi successi radiofonici e grandi esibizioni, in un unico evento capace di riunire sullo stesso palco alcune delle voci più importanti del momento e regalare uno spettacolo all’insegna del divertimento e delle emozioni. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Tim Battiti Live, anticipazioni del 16 luglio: gli ospiti e la scaletta

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