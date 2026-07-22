A Cosenza si è tenuto lo spettacolo “Rai Radio2 Live – Il cielo è sempre più blu”, dedicato a Rino Gaetano, trasmesso su Rai 2. L’evento ha visto esibizioni di vari cantanti e ospiti, con una scaletta che ha ripercorso le canzoni più famose dell’artista. La serata si è svolta in una location all’aperto, visibile anche in streaming. La trasmissione è stata condotta da un team di presentatori.

in onda su Rai 2. Anticipazioni, ospiti, cantanti, canzoni, scaletta, conduttori, location, streaming. Rai Radio2 Live – Il cielo è sempre più blu è l’evento promosso da Rai Radio2 e registrato a Cosenza lo scorso 12 giugno, con la conduzione di Ema Stokholma e Gino Castaldo, per rendere omaggio a un grande cantautore di origine calabrese, Rino Gaetano. Il concerto, con tanti ospiti, va in onda in prima serata su Rai 2 questa sera, 22 luglio 2026, alle ore 21.20. Ma scopriamo insieme tutte le anticipazioni. Anticipazioni e ospiti, cast, cantanti, scaletta, canzoni. Dalla suggestiva Piazza XV Marzo, uno dei luoghi simbolo della città di Cosenza, un sentito omaggio a un grande cantautore scomparso troppo presto, Rino Gaetano, originario di Crotone. 🔗 Leggi su Tpi.it

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© Tpi.it - Rai Radio2 Live – Il cielo è sempre più blu: lo spettacolo da Cosenza dedicato a Rino Gaetano

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