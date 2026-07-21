L' arbitro Anthony Taylor si ritira | Pressioni intense mi faccio da parte

L'arbitro Anthony Taylor ha annunciato il ritiro dopo aver diretto 831 partite. In una dichiarazione, ha spiegato di aver deciso di smettere a causa di pressioni intense e della responsabilità legata alla sua funzione. La decisione è stata comunicata pubblicamente, senza ulteriori dettagli sulle circostanze specifiche o sui momenti che hanno portato a questa scelta.

Dopo 831 partite arbitrate, l'arbitro Anthony Taylor dice addio al professionismo: "Pressioni intense e molta responsabilità, è arrivato il momento di farsi da parte". Il fischietto inglese ha collezionato, in oltre vent'anni di carriera, 432 direzioni in Premier League e tutte le finali delle più importanti competizioni inglesi (due finali di FA Cup, oltre che una finale di Coppa di Lega e del Community Shield e una finale playoff di Championship). Nel 2023 ha arbitrato la finale di Europa League tra Roma e Siviglia, scatenando la rabbia dei tifosi e dell'allora allenatore José Mourinho per un sospetto fallo di mano non fischiato in favore dei giallorossi. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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