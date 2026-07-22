Annegamenti il mare non è l’unico pericolo | quando il lago e il fiume diventano trappole Le regole che possono salvare la vita
Negli ultimi giorni sono stati registrati diversi incidenti fatali coinvolgendo bambini in corpi idrici come piscine, laghi e fiumi. Una bambina di quattro anni è morta in una piscina di un albergo a Milano Marittima, mentre un’undicenne è deceduta dopo essere rimasta intrappolata in un bocchettone a Sestri Levante. Inoltre, un bambino di quattro anni ha perso la vita nell’Adda mentre il familiare che cercava di salvarlo è stato coinvolto.
Nelle ultime settimane diversi casi hanno coinvolto bambini: una bimba austriaca di 4 anni morta nella piscina di un albergo a Milano Marittima, una undicenne deceduta dopo essere rimasta intrappolata nel bocchettone di una vasca a Sestri Levante, un bambino di 4 anni morto nell’Adda insieme allo zio intervenuto per salvarlo. Un’emergenza che torna ogni estate: oltre 300 morti l’anno per annegamento I dati mostrano che, in Italia, gli annegamenti non diminuiscono. Il rapporto dell’Osservatorio per la prevenzione degli annegamenti dell’Istituto superiore di sanità indica una media di oltre 300 morti ogni anno. Tra il 2019 e il 2023 sono state 1. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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Temi più discussi: Giornata Mondiale della Prevenzione dell'Annegamento: il 25 luglio a San Cataldo una giornata dedicata alla sicurezza in mare; Annegamenti, in Italia 300 ogni anno. ISS: Molti evitabili seguendo poche regole; Bambini in piscina o al mare, bastano 3-6 minuti per annegare; Annegamenti di minori, i pediatri CIPe: Servono più livelli di protezione, dalla sorveglianza ai corsi di nuoto.
Anche tutti questi annegamenti in luoghi non balneabili sono legati alla povertà. Si certo anche a una dose di incoscienza. Ma chi non può permettersi il mare in luoghi sicuri è a rischio x.com
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