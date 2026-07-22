Annegamenti il mare non è l’unico pericolo | quando il lago e il fiume diventano trappole Le regole che possono salvare la vita

Notizia in breve

Negli ultimi giorni sono stati registrati diversi incidenti fatali coinvolgendo bambini in corpi idrici come piscine, laghi e fiumi. Una bambina di quattro anni è morta in una piscina di un albergo a Milano Marittima, mentre un’undicenne è deceduta dopo essere rimasta intrappolata in un bocchettone a Sestri Levante. Inoltre, un bambino di quattro anni ha perso la vita nell’Adda mentre il familiare che cercava di salvarlo è stato coinvolto.