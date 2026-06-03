La trappole del mare il bagnino da una vita Giacomo | Il salvagente? È il buon senso
Un bagnino di 52 anni, con oltre trent’anni di esperienza, ha dichiarato che in mare il salvagente è meno importante del buon senso. La sua frase è stata pronunciata durante un intervento di salvataggio, quando ha evitato di usare un galleggiante e ha preferito guidare un ragazzino verso la riva con parole e attenzione. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta. La sua opinione si basa sulla convinzione che l’esperienza e la prudenza siano fondamentali in situazioni di emergenza in acqua.
Ferrara, 3 giugno 2026 – Giacomo Legnani, 52 anni, fa il bagnino da quando era un ragazzetto. Il mare, la sua seconda casa. E’ lui a fare da guida per tracciare la mappa del rischio dei nostri lidi, delle spiagge e canali, fra secche e fondali che vanno giù all’improvviso. Con la maglietta rossa, gli occhi all’orizzonte dalla torretta che non lascia mai, stabilimenti Vela e Sol Levante, a lido degli Estensi. Pronto a scattare, forza sui remi, con il moscone. Tanti ne ha tratto in salvo. Partiamo dalla spiaggia che conosce di più, bambini che giocano e bandiere rosse “Sì, forse il tratto con il fondale più insidioso è proprio il lido degli degli Estensi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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