Notizia in breve

Un bagnino di 52 anni, con oltre trent’anni di esperienza, ha dichiarato che in mare il salvagente è meno importante del buon senso. La sua frase è stata pronunciata durante un intervento di salvataggio, quando ha evitato di usare un galleggiante e ha preferito guidare un ragazzino verso la riva con parole e attenzione. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta. La sua opinione si basa sulla convinzione che l’esperienza e la prudenza siano fondamentali in situazioni di emergenza in acqua.