Non solo il malore Sinner le regole del Roland Garros contro il caldo estremo di Parigi | quando possono fermarsi le partite

Al Roland Garros, le partite di tennis sono state interrotte a causa delle alte temperature che hanno colpito Parigi a fine maggio. Le regole prevedono che i match possano essere fermati se la temperatura supera i 30 gradi Celsius o in caso di condizioni atmosferiche estreme. Non solo il malore di Sinner, ma anche le condizioni climatiche hanno influenzato il programma di gioco, con pause e sospensioni decise per la sicurezza dei giocatori.

In ogni campo del Roland Garros i tennisti dovranno fare i conti con un terzo incomodo: il caldo torrido che sta infestando le giornate parigine di fine maggio. Le temperature oltre i 30 gradi rischiano di essere un fattore per le partite dello Slam sulla terra rossa. Lo sa molto bene Jannik Sinner, che proprio a causa del caldo si è sentito male a un passo dalla vittoria e ha dovuto cedere contro Cerundolo. Sono molti i giocatori che stanno prenotando i campi di allenamento nelle ore più calde per prepararsi e abituarsi al clima delle partite. L’ha fatto Novak Djokovic e l’aveva fatto Sinner, che aveva dichiarato di non temere il caldo di Parigi. 🔗 Leggi su Open.online

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