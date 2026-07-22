Le mani di Anne Hathaway che coprono il viso. La testa che si abbassa lentamente verso il tavolo del salotto televisivo più chiacchierato d’America. Negli studi del talk show del mattino americano, The View, va in scena un momento che nessuno, nemmeno i diretti protagonisti, aveva messo in conto. È una mattinata d’estate come tante in studio. Se non fosse per le star che stanno per essere intervistate Quel segmento, infatti, dovrebbe essere solo un’altra tappa del lungo tour promozionale di Odissea, il kolossal di Christopher Nolan tratto dal poema omerico. E invece basta una manciata di parole di una delle conduttrici, Whoopi Goldberg, per far sciogliere in lacrime una delle ospiti più amate della trasmissione: Anne. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Anne Hathaway piange negli studi di "The View" dopo le parole di Whoopi Goldberg: quello che le ha detto ha fatto il giro del web

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