Apparsa a The View insieme a Matt Damon e a Christopher Nolan per la promozione di Odissea, l'interprete di Penelope non ha saputo trattenere le lacrime di fronte a una frase particolare di Whoopy Godlberg Il tour promozionale di Odissea è stata una giostra di emozioni per Anne Hathaway, che nel kolossal firmato da Christopher Nolan interpreta Penelope. Complici anche gli ormoni in subbuglio per la gravidanza (l'attrice è in attesa del suo terzo figlio), non è stato raro vederla piangere, per un dono, un complimento, un ricordo. Ed è successo ancora una volta durante l'ultima puntata di The View, il programma in onda su ABC che vede anche l'attrice Whoopy Goldberg sedere nel cast fisso. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Anne Hathaway piange in diretta TV per ciò che Whoopy Goldberg ha detto di lei e della sua Penelope

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