Riccione ha avviato un censimento scientifico di 24.000 alberi nel suo patrimonio arboreo, con l’obiettivo di mettere in sicurezza le piante e realizzare nuovi progetti. Questa iniziativa rappresenta una svolta significativa nella gestione del verde pubblico. L’amministrazione ha annunciato che si tratta di una vera rivoluzione green, con interventi mirati e un monitoraggio dettagliato del patrimonio arboreo cittadino.

Nella gestione del verde Riccione annuncia una svolta decisiva che passa attraverso il censimento scientifico del patrimonio arboreo che ha coinvolto 24mila alberi, la messa in sicurezza delle piante e importanti progetti. Il Piano urbanistico generale "di altissimo profilo", fa sapere il Comune, attaccato sul verde da ambientalisti e animalisti, contempla "accordi operativi che prevedono la realizzazione del grande bosco urbano, la tutela degli alberi potenzialmente monumentali, le linee guida per il Bilancio eco sistemico e una riorganizzazione degli uffici per garantire valutazioni più rigorose sugli abbattimenti". L’impegno è "di salvare ogni pianta dove possibile e intervenire nel pubblico con la rimozione certificata da perizie agronomiche, solo quando è a rischio la sicurezza pubblica per alberature compromesse". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Andruccioli replica agli ambientalisti: "È in atto una vera rivoluzione green"

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