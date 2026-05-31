Luis Enrique ha rivoluzionato il PSG, portando due Champions League consecutive e trasformando profondamente la squadra. Con il suo metodo, ha creato una formazione che va oltre le vittorie, segnando un cambiamento culturale nel club. La sua gestione ha elevato il livello del team, rendendolo tra i più vincenti della storia. La sua influenza si riflette nella nuova identità del PSG, che ha subito una trasformazione significativa sotto la sua guida.

Due Champions League consecutive a Parigi e una 'rivoluzione culturale' che ha trasformato il PSG. Luis Enrique ha costruito una squadra prima ancora che una corazzata, entrando nell’élite degli allenatori più vincenti della storia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

BOMBAZO: ¡LUIS ENRIQUE SE VA del PSG! ¿DÓNDE IRÁ Así lo ASEGURAN en BILD

Notizie e thread social correlati

Così Luis Enrique ha trasformato il Psg in una corazzataDa quando l'ex allenatore ha preso le redini, il Paris Saint-Germain ha mostrato un cambiamento evidente nel modo di giocare e nelle prestazioni.

Leggi anche: Mercato PSG, individuato il grande obiettivo per l’estate: ha una clausola da 100 milioni! Regalo in vista per Luis Enrique?

Temi più discussi: Testa, libertà e duttilità: così Luis Enrique ha trasformato il Psg; Luis Enrique ha trasformato il PSG in una macchina che ha dominato la Francia.; Il PSG non ha solo vinto la seconda Champions League di fila: è diventato un modello per il calcio d'élite, e il merito è tutto di Luis Enrique; Arteta carica l'Arsenal e incensa Luis Enrique: È una persona speciale.

PSG - Hakimi: Luis Enrique? Da quando è arrivato tutti hanno cambiato la mentalità, ora siamo una squadra ift.tt/krQOs81 x.com

Come ha trasformato LUIS ENRIQUE il PSG? - Canal Foot Manager reddit

Pagina 1 | Luis Enrique ha reso il Psg trionfale: la sua rivoluzione culturale alla base dei successiL’ironia dell'allenatore spagnolo: Siamo abituati ai rigori. Prima spendevano e basta, ora vincono:più gioco di squadra che figurine ... corrieredellosport.it

Luis Enrique, il mago di un trauma insuperabile che ha reso il Psg imbattibile: perché i tifosi lo amano più dei giocatoriPer tutti lo spagnolo è il coach migliore del mondo, che con il suo francese sgangheratissimo ma efficace e le sue mille fissazioni porta a Parigi la seconda Champions consecutiva ... corriere.it